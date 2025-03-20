Hudutsuz Sevda dizisinde ayrılık! İki oyuncu daha kadroya veda ediyor

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sevinç gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisi izleyiciyi etkilemeye devam ederken diziden iki ayrılık haberi geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hudutsuz Sevda dizisinde ayrılık! İki oyuncu daha kadroya veda ediyor - Resim : 1

"Hudutsuz Sevda" dizisi, aile içindeki karmaşık ilişkileri ve güçlü karakter yapılarıyla izleyiciyi etkileyen bir hikaye sunmaya devam ediyor. 

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Hudutsuz Sevda dizisinde ayrılık! İki oyuncu daha kadroya veda ediyor - Resim : 2

Perşembe akşamları NOW ekranlarında yayınlanan dizide iki ayrılık yaşanacak. Birsen Altuntaş, Hudutsuz Sevda'nın bu akşam (20 Mart) yayınlanacak yeni bölümünde iki oyuncunun ayrılacağını açıkladı. 

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Hudutsuz Sevda dizisinde ayrılık! İki oyuncu daha kadroya veda ediyor - Resim : 3

O isimler ise dizide Leyla ve Yavuz karakterlerine hayat veren Yaren Yapıcı ve Nezir Çınarlı olacak.

 

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Hudutsuz Sevda dizisinde ayrılık! İki oyuncu daha kadroya veda ediyor - Resim : 4

Altuntaş'ın haberine göre iki oyuncu, unutulmaz sahnelerle yeni bölümde diziye veda edecek.