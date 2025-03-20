Hudutsuz Sevda dizisinde ayrılık! İki oyuncu daha kadroya veda ediyor
Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sevinç gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisi izleyiciyi etkilemeye devam ederken diziden iki ayrılık haberi geldi.
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"Hudutsuz Sevda" dizisi, aile içindeki karmaşık ilişkileri ve güçlü karakter yapılarıyla izleyiciyi etkileyen bir hikaye sunmaya devam ediyor.
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Perşembe akşamları NOW ekranlarında yayınlanan dizide iki ayrılık yaşanacak. Birsen Altuntaş, Hudutsuz Sevda'nın bu akşam (20 Mart) yayınlanacak yeni bölümünde iki oyuncunun ayrılacağını açıkladı.
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O isimler ise dizide Leyla ve Yavuz karakterlerine hayat veren Yaren Yapıcı ve Nezir Çınarlı olacak.
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Altuntaş'ın haberine göre iki oyuncu, unutulmaz sahnelerle yeni bölümde diziye veda edecek.