Hugo'nun Tolga Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı! "Hiç değişmemiş" yorumları yapıldı

90'ların unutulmaz programı Hugo ile hayatımıza giren efsane sunucu Tolga Gariboğlu nam-ı diğer Tolga Abi yıllar sonra ortaya çıktı. Gariboğlu, geçen yıllara rağmen hiç değişmemiş olması dikkat çekti.

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Hugo'nun Tolga Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı! "Hiç değişmemiş" yorumları yapıldı - Resim : 1

90'ların unutulmaz programı Hugo ile hayatımıza giren efsane sunucu Tolga Gariboğlu nam-ı diğer Tolga Abi'yi hemen hemen herkes tanıyor.

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Hugo'nun Tolga Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı! "Hiç değişmemiş" yorumları yapıldı - Resim : 2

Hepimizin Tolga Abi olarak tanıdığı Tolga Gariboğlu, Danimarka yapımı Hugo'yu Türk televizyonlarına uyarlayarak ilk interaktif çocuk programının Türkiye'deki sunucusu ve yapımcısı olmuştu. 

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Hugo'nun Tolga Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı! "Hiç değişmemiş" yorumları yapıldı - Resim : 3

 Geçtiğimiz yıl oğluyla birlikte katıldığı düğünde görünen sunucunun son hali ortaya çıktı. Tolga Garipoğlu'nun geçen yıllara rağmen aynı kalmasına yorum yağdı.   Gariboğlu'nun oğlu Mir ile olan benzerliği ilgi odağı oldu.

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Hugo'nun Tolga Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı! "Hiç değişmemiş" yorumları yapıldı - Resim : 4

Tolga Gariboğlu, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz yıl İstanbul Etiler'de objektiflere takılmıştı. 16 yıldır Amerika'da yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, "Program yapmayı düşünmüyorum. Hugo'nun şirketi olan hak sahibi kapandı" şeklinde konuşmuştu.