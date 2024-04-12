Hugo'nun Tolga Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı! "Hiç değişmemiş" yorumları yapıldı

Geçtiğimiz yıl oğluyla birlikte katıldığı düğünde görünen sunucunun son hali ortaya çıktı. Tolga Garipoğlu'nun geçen yıllara rağmen aynı kalmasına yorum yağdı. Gariboğlu'nun oğlu Mir ile olan benzerliği ilgi odağı oldu.