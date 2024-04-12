Hugo'nun Tolga Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı! "Hiç değişmemiş" yorumları yapıldı
90'ların unutulmaz programı Hugo ile hayatımıza giren efsane sunucu Tolga Gariboğlu nam-ı diğer Tolga Abi yıllar sonra ortaya çıktı. Gariboğlu, geçen yıllara rağmen hiç değişmemiş olması dikkat çekti.
90'ların unutulmaz programı Hugo ile hayatımıza giren efsane sunucu Tolga Gariboğlu nam-ı diğer Tolga Abi'yi hemen hemen herkes tanıyor.
Hepimizin Tolga Abi olarak tanıdığı Tolga Gariboğlu, Danimarka yapımı Hugo'yu Türk televizyonlarına uyarlayarak ilk interaktif çocuk programının Türkiye'deki sunucusu ve yapımcısı olmuştu.
Geçtiğimiz yıl oğluyla birlikte katıldığı düğünde görünen sunucunun son hali ortaya çıktı. Tolga Garipoğlu'nun geçen yıllara rağmen aynı kalmasına yorum yağdı. Gariboğlu'nun oğlu Mir ile olan benzerliği ilgi odağı oldu.
Tolga Gariboğlu, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz yıl İstanbul Etiler'de objektiflere takılmıştı. 16 yıldır Amerika'da yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, "Program yapmayı düşünmüyorum. Hugo'nun şirketi olan hak sahibi kapandı" şeklinde konuşmuştu.