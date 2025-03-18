Hülya Avşar fabrikatör oldu! Çalışanlarıyla poz verdi
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Ali Çetmen ile fabrika kurarak medikal ürünler üretmeye karar verdi.
Hülya Avşar, uzun süredir yaptığı çalışmaların ardından sağlık sektörüne adım attı.
Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sağlıklı beslenmeye yönelik tutkusunu, ticarete taşıdı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 61 yaşındaki ünlü isim, uzun yıllardır süren AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen “MagnaSand” isimli medikal ürün serisini piyasaya kazandırmaya hazırlanıyor.
Manyetik kumdan üretilen ve doğal minerallerin manyetik etkisini kullanan ürünler aracılığıyla vücutta olan ağrıların giderilmesi amaçlanıyor.
FABRİKAYI ZİYARET ETTİ, ÇALIŞANLARLA POZ VERDİ
Avşar’ın ortağı Ali Çetmen ile birlikte yürüttüğü girişim kapsamında İzmir’de bir fabrika kuruldu ve üretime başlandı. Sanat kariyerinin yanı sıra iş dünyasında da adından söz ettiren Avşar detayları ve kullanım alanlarını önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacağı ürünlerinin hazırlanış sürecini de fabrikayı ziyaret edip yerinde inceledi.