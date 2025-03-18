Hülya Avşar fabrikatör oldu! Çalışanlarıyla poz verdi

FABRİKAYI ZİYARET ETTİ, ÇALIŞANLARLA POZ VERDİ

Avşar’ın ortağı Ali Çetmen ile birlikte yürüttüğü girişim kapsamında İzmir’de bir fabrika kuruldu ve üretime başlandı. Sanat kariyerinin yanı sıra iş dünyasında da adından söz ettiren Avşar detayları ve kullanım alanlarını önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacağı ürünlerinin hazırlanış sürecini de fabrikayı ziyaret edip yerinde inceledi.