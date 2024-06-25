Hülya Avşar kilosuyla ilgili yapılan yorumlara yanıt verdi: Ters açı
Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde sevenleriyle Kıbrıs'ta buluşmuştu. Sahnede çiçekli elbisesi ile çılgınlar gibi dans eden ünlü isme kilo aldığına dair yorumlar geldi. Avşar kilosuyla ilgili gelen yorumlara yanıt verdi.
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Her açıklaması ve her paylaşımı çok konuşulan Hülya Avşar son dönemlerde yaptığı Youtube yayınlarıyla adından söz ettiriyor.
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Avşar, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta adından söz ettirdi. Bir derginin ödül töreninde sahne alan ünlü isim, ilginç dansı ile dikkatleri üzerine çekti.
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Sahneye çiçekli bir elbiseyle çıkan Hülya Avşar dans ettiği anları sosyal medya sayfasından paylaştı.
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Avşar'ın paylaşımına bazı kullanıcılar, "Çok güzel ama elbise deseni onu fazla toplu göstermiş", "Kilo almışsın", "Eskisinden çok uzaksın diyete başlamalısın" şeklinde yorumlarda bulundu.