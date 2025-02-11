Hülya Avşar sinemada hüsrana uğradı: 9 bin 526 kişi...
Hülya Avşar'ın 17 yıl sonra sinemaya dönüş yaptığı “Aşkın Dünkü Çocukları' gişede hayal kırıklığına uğradı.
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Hülya Avşar, uzun bir aranın ardından "Aşkın Dünkü Çocukları' filmiyle sinemaya dönüş yapmıştı. Ancak büyük bir reklam kampanyasıyla duyurulan yapım, gişede beklenen başarıyı yakalayamayarak hayal kırıklığı yarattı.
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Hülya Avşar'ın Uğur Yücel ile birlikte kamera karşısına geçtiği film izleyici beklentilerini karşılamakta zorlandı. İlk haftasında 9 bin 526 kişi tarafından izlenen film, hayranlarının ilgisini çekemedi.
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Arkadaşlığın gücünü aşkla buluşturarak beyazperdeye taşıyan film, çocukluk aşkı Isabel ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen Arif'i ve hayatına giren Gürcü çocuk Nodiko'nun etkisiyle Arif'in yaşadığı pozitif değişimi işliyor.
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