Hülya Avşar sinemada hüsrana uğradı: 9 bin 526 kişi...

Arkadaşlığın gücünü aşkla buluşturarak beyazperdeye taşıyan film, çocukluk aşkı Isabel ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen Arif'i ve hayatına giren Gürcü çocuk Nodiko'nun etkisiyle Arif'in yaşadığı pozitif değişimi işliyor.