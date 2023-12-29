İbo Show Yılbaşı programında İrem Derici'nin yerini Aleyna Tilki aldı

Şarkıcı İrem Derici, Star TV’de bir yılbaşı klasiği olan İbo Show’a konuk olacaktı. Ancak Derici, çekim günü fenalaştı. Derici hastalanınca yerine Aleyna Tilki programa katıldı.

"5 serum ve antibiyotiklerle ancak toparlandım"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekim günü fenalaşan Derici, yapımcı Polat Yağcı’yı arayarak yaşadığı durumu iletti. Çekim günü sabah çok erken saatlerde ateşlendiğini ve idrar yolları enfeksiyonu geçirdiğini belirten İrem Derici, "Çekim günü sabah çok erken saatlerde ateşlendiğini ve idrar yolları enfeksiyonu geçirdiğini belirtti, "Sabah 5.00’te çok şiddetli bir sancı ile uyandım ama öyle böyle değil. Yerimden kalkamadım. 5 serum ve antibiyotiklerle ancak toparlandım. Yayına katılamamak o kadar içime oturdu ki; üçüncü yılım olacaktı İbo Show’da. Elbisem elimde kaldı. Sonra sağ olsun Aleyna o gün boşmuş, Aleyna gitti benim yerime. Seneye kısmetse" dedi.