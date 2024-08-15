İbrahim Çelikkol ile oğlu Ali'den tatil pozları

Oğlu Ali ile gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran İbrahim Çelikkol, o anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

42 yaşındaki oyuncu ile oğlunun sürat teknesinin çektiği şişme botun üzerindeki eğlenceli anları büyük ilgi gördü.