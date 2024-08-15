İbrahim Çelikkol ile oğlu Ali'den tatil pozları

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2017 yılında Mihre Mutlu ile dünya evine giren İbrahim Çelikkol, 2019 yılında oğlu Ali'nin doğumu ile birlikte baba olma sevincini yaşamıştı.
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Ancak ünlü çift, 2022 yılında yollarını ayırdı. Oğluyla sık sık vakit geçiren İbrahim Çelikkol, o anları sosyal medyasından paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Oğlu Ali ile gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran İbrahim Çelikkol, o anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
42 yaşındaki oyuncu ile oğlunun sürat teknesinin çektiği şişme botun üzerindeki eğlenceli anları büyük ilgi gördü.
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Ünlü oyuncu, oğlu Ali ile birlikte deniz pozu da vermeyi ihmal etmedi.