İbrahim Çelikkol pilates yaptığı anları paylaştı

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Kuş Uçuşu'nun 2. sezonu 14 Aralık’ta izleyici ile buluştu ve izleyenlerin beğenisini kazandı. Son olarak 'Kuş Uçuşu' dizisi ile izleyici karşısına çıkan İbrahim Çelikkol pilates yaptığı anları sosyal medyadan paylaştı.

İbrahim Çelikkol'dan pilates pozu

Instagram hesabında 2.5 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, pilates yaptığı anları paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.