İbrahim Kutluay, karlı havada denize girdi

Milli basketbolcu İbrahim Kutluay daha önce soğuk havada Boğaz'dan denize girmişti. Şimdi de karlı havada denize girerek soğuk havaya meydan okudu.

Elele Online

Elele Online
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İbrahim Kutluay, karlı havada denize girdi - Resim : 1

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, haftanın belirli günlerinde soğuk havaya aldırmadan Boğaz'da denize giriyor.

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İbrahim Kutluay, karlı havada denize girdi - Resim : 2

Kutluay, Boğaz'da denize girme geleneğini, hava sıcaklığının 1 derece olduğu karlı havada da sürdürdü.

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İbrahim Kutluay, karlı havada denize girdi - Resim : 3

Yakın arkadaşı Aydın Aydıner ile Bebek sahilinden denize giren İbrahim Kutluay soğuk havaya meydan okudu.

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İbrahim Kutluay, karlı havada denize girdi - Resim : 4