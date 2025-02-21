İbrahim Kutluay, karlı havada denize girdi
Milli basketbolcu İbrahim Kutluay daha önce soğuk havada Boğaz'dan denize girmişti. Şimdi de karlı havada denize girerek soğuk havaya meydan okudu.
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Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, haftanın belirli günlerinde soğuk havaya aldırmadan Boğaz'da denize giriyor.
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Kutluay, Boğaz'da denize girme geleneğini, hava sıcaklığının 1 derece olduğu karlı havada da sürdürdü.
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Yakın arkadaşı Aydın Aydıner ile Bebek sahilinden denize giren İbrahim Kutluay soğuk havaya meydan okudu.
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