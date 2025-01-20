İbrahim Kutluay, kışın ortasında denize girdi
Milli basketbolcu İbrahim Kutluay kışın ortasında denize girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, kış aylarının soğuk günlerine meydan okuyarak denize girdi.
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Güneşli havayı fırsat bilen Kutluay'ın bu cesur görüntüleri, yakın arkadaşı Aydın Aydıner tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
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Aydıner, paylaşımına esprili bir şekilde "19 Ocak Pazar with Poseidon" notunu düştü. 50 yaşındaki Kutluay’ın fit görüntüsü ve soğuk havaya aldırış etmeyen cesaretiyle dikkat çekti.
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Geçtiğimiz günlerde Saadetin Saran da -8 derecede suya girmiş iş insanları o anları ''Çok akıllıca değildi kafamı sokmak'' ifadeleriyle paylaşmıştı.