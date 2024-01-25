İbrahim Tatlıses İdo'nun ikizleri için dua istedi: Kalbinde sorun var

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İbrahim Tatlıses, oğlu İdo’nun ikiz bebeklerinin birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyip dua istedi.
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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuş; çiftin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.
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Ancak İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından bugün bir paylaşımda bulundu. Tatlıses, ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyledi ve takipçilerinden dua istedi.
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"Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum... İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minin Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."