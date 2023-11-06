Icardi, eşi Wanda Nara'nın buz bağımlılığı için harekete geçti! Makinesini aldı

İtalyan basınında geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Wanda Nara'nın açıklamalarının ikinci kısmı yayımlandı. Wanda Nara, İtalyan basınına verdiği röportajda bir bağımlılığı olduğunu dile getirdi.

"Bunun normal olup olmadığını bilmiyorum"

Wanda Nara açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çok az insanın bildiği bir bağımlılığım var. Buz bağımlılığı... Bunun normal olup olmadığını bilmiyorum."

Hamileyken buz istediğini vurgulayan Wanda Nara, "Hamileyken o kadar çaresizdim ki restoranlara gidip bir tabak buz istiyordum. Bunun bana verdiği his çok hoş" diye konuştu.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Wanda Nara, hamilelik döneminde sadece buzla beslendi. Mauro Icardi'nin kendi buzunu yapmak için eve bir buz makinesi satın aldığı belirtildi. Wanda Nara bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Çamaşır makinesinden daha büyük bir buz makinesi. Bazı insanlar bunun demir eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor ama benim değerlerim her zaman iyiydi ve bu aşermeyi her zaman yaşadım."