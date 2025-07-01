Icardi'nin eski eşi Wanda Nara eski sevgilisiyle tekrar barıştı

Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara, eski sevgilisi L-Gante ile barıştığını duyurdu. Aralarında 13 yaş fark bulunan çiftten yeni bir poz geldi.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 5
Icardi'nin eski eşi Wanda Nara eski sevgilisiyle tekrar barıştı - Resim : 1

Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı evlilik 2025 yılında sona eren Wanda Nara, 2014 yılında Icardi ile evlenmişti.

2 / 5
Icardi'nin eski eşi Wanda Nara eski sevgilisiyle tekrar barıştı - Resim : 2

Boşanma sürecinin ardından Nara, yaşça küçük rapçi L-Gante ile bir ilişkiye başlamıştı. 

3 / 5
Icardi'nin eski eşi Wanda Nara eski sevgilisiyle tekrar barıştı - Resim : 3

Aralarında 13 yaş fark bulunan çift, kısa süre önce ayrıldıklarını duyurmuştu.

4 / 5
Icardi'nin eski eşi Wanda Nara eski sevgilisiyle tekrar barıştı - Resim : 4

Bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkilerinin ardından Wanda Nara, L-Gante ile tekrar bir araya gelmeye karar verdi. 