Icardi'nin eski eşi Wanda Nara eski sevgilisiyle tekrar barıştı
Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara, eski sevgilisi L-Gante ile barıştığını duyurdu. Aralarında 13 yaş fark bulunan çiftten yeni bir poz geldi.
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Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı evlilik 2025 yılında sona eren Wanda Nara, 2014 yılında Icardi ile evlenmişti.
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Boşanma sürecinin ardından Nara, yaşça küçük rapçi L-Gante ile bir ilişkiye başlamıştı.
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Aralarında 13 yaş fark bulunan çift, kısa süre önce ayrıldıklarını duyurmuştu.
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Bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkilerinin ardından Wanda Nara, L-Gante ile tekrar bir araya gelmeye karar verdi.