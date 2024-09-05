İclal Aydın: "Göğsümde uyuturdum. Şimdi uçağa bindi, kendi evine döndü"

Kızına veda eden Aydın duygusal bir yazı kaleme aldı.

"Uçuverdi haftalar, aylar. Tatil bitti. Şimdi uçağa bindi, Budapeşte’ye gitti. Okuluna, kendi küçük evine döndü. Birkaç hafta sonra tam 22 yaşında olacak. Şu fotoğrafta bir yaşında bile değildi. Yedi sekiz aylık olsa gerek… Göğsümde uyuturdum. Bu gece de öyle uyuduk. Ergenliğe geçişiyle kesintiye uğrayan sokulmalar, sarılmalar gurbete gidişle geri döndü. Üstelik büyüdükçe daha sıkı sarılır oldu. Öğrettiğimiz endişelere kendi özel kaygıları da eklendi zira. Anlar, anılar daha da anlamlı geliyor şimdi ona da… Güle güle canım kızım. Harika bir yıl olsun"