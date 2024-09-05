İclal Aydın: "Göğsümde uyuturdum. Şimdi uçağa bindi, kendi evine döndü"
Bir süredir Budapeşte'de eğitim gören Zeynep Lal Başbuğ tatil sezonunu bitirip okuluna geri döndü. Kızına veda eden İclal Aydın sosyal medyada duygusal bir yazı yazdı.
Kızı Zeynep Lal'i magazinden uzak büyüten İclal Aydın, zaman zaman yaptığı paylaşımlarda ona yer vermeyi de ihmal etmiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi gören İclal Aydın bu defa hayranlarını geçmişe götürdü.
Yakın zamanda 22 yaşına basacak olan Zeynep Lal annesinden uzakta Budapeşte'de okuyor. Bir süredir Budapeşte'de eğitim gören Zeynep Lal Başbuğ tatil sezonunu bitirip okuluna geri döndü.
Kızına veda eden Aydın duygusal bir yazı kaleme aldı.
"Uçuverdi haftalar, aylar. Tatil bitti. Şimdi uçağa bindi, Budapeşte’ye gitti. Okuluna, kendi küçük evine döndü. Birkaç hafta sonra tam 22 yaşında olacak. Şu fotoğrafta bir yaşında bile değildi. Yedi sekiz aylık olsa gerek… Göğsümde uyuturdum. Bu gece de öyle uyuduk. Ergenliğe geçişiyle kesintiye uğrayan sokulmalar, sarılmalar gurbete gidişle geri döndü. Üstelik büyüdükçe daha sıkı sarılır oldu. Öğrettiğimiz endişelere kendi özel kaygıları da eklendi zira. Anlar, anılar daha da anlamlı geliyor şimdi ona da… Güle güle canım kızım. Harika bir yıl olsun"
22 yaşındaki kızı Zeynep Lal'in annesine benzerliği ise görenleri şaşırtıyor.