İdo: Ayda alacağım paranın iki katını bir günde kazanmaya başladım

2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünya evine giren İdo Tatlıses, 22 Ocak 2024'te ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına almışlardı.
İdo Tatlıses, eşi Yasemin Tatlıses ile birlikte Saba Tümer'in YouTube programına konuk oldu.
Babasının izinden giderek şarkıcılığı tercih eden ünlü isim, "Oyunculuk düşünüyor musun?" sorusuna şaşırtan bir cevap verdi.
"BÖLÜM BAŞI ANLAŞTIK"
'Sen' şarkısının hem kariyer anlamında hem de maddi olarak kendisini çok mutlu ettiğini belirten 32 yaşındaki şarkıcı, "Sadece babamın klibi ve kendi kliplerimde oynadım. Fırat ağabeyle (Parlak) altı yıl önce bir proje için imza attık. Bir dizi için anlaştım. Başrol oynayacağım. 'Ben seni kaçırmayayım da' dedi, detayları sonra konuşmak üzere imzaladık. O zaman da öyle bir paraya imza attım ki yapmak istiyorum.''
'AYDA ALACAĞIM PARANIN GÜNDE İKİ KATINI KAZANDIM'
''Sonrasında şarkıcılığa da devam ettim. Sen şarkısı patladı. Dizi için bölüm başı anlaşmıştık, ayda dört bölüm çekecektik. Fırat ağabeyden ayda alacağım paranın günde iki katını kazanmaya başladım" ifadelerini kullandı.''