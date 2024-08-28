İdo: Ayda alacağım paranın iki katını bir günde kazanmaya başladım

"BÖLÜM BAŞI ANLAŞTIK"

'Sen' şarkısının hem kariyer anlamında hem de maddi olarak kendisini çok mutlu ettiğini belirten 32 yaşındaki şarkıcı, "Sadece babamın klibi ve kendi kliplerimde oynadım. Fırat ağabeyle (Parlak) altı yıl önce bir proje için imza attık. Bir dizi için anlaştım. Başrol oynayacağım. 'Ben seni kaçırmayayım da' dedi, detayları sonra konuşmak üzere imzaladık. O zaman da öyle bir paraya imza attım ki yapmak istiyorum.''

'AYDA ALACAĞIM PARANIN GÜNDE İKİ KATINI KAZANDIM'

''Sonrasında şarkıcılığa da devam ettim. Sen şarkısı patladı. Dizi için bölüm başı anlaşmıştık, ayda dört bölüm çekecektik. Fırat ağabeyden ayda alacağım paranın günde iki katını kazanmaya başladım" ifadelerini kullandı.''