İdo Tatlıses, eşinin yüzünü dövme yaptırdı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli, şimdilerde ikiz bebek heyecanı yaşıyor. Yasemin Şefkatli, geçen haftalarda baby shower partisi düzenleyerek gündem olmuştu. Ünlü isim, son olarak eşinin kendisine yaptığı bir sürprizi takipçileriyle paylaştı.

SÜRPRİZ DÖVME

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'nin yüzünü koluna dövme yaptırdı. O anları Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan Şefkatli, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.