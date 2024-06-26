İdo Tatlıses: İki bebek olunca daha çok çalışmam lazım!

Bodrum'da sahne alan İdo Tatlıses, ikiz bebekleri doğduktan sonra değişen hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1 / 6
İdo Tatlıses: İki bebek olunca daha çok çalışmam lazım! - Resim : 1

Ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alan İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çifti yaşadığı mutluluğu sık sık sosyal medyada paylaşıyorlar.

2 / 6
İdo Tatlıses: İki bebek olunca daha çok çalışmam lazım! - Resim : 2

Önceki gün Bodrum'da sahne alan İdo Tatlıses, ikiz bebekleri olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

3 / 6
İdo Tatlıses: İki bebek olunca daha çok çalışmam lazım! - Resim : 3

İlk Babalar Günü'nü geçirdiği hatırlatılan İdo Tatlıses, "Çok deneyimsiz yakalandım ilk Babalar Günü'nde. Herkes kutluyor, ben ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

4 / 6
İdo Tatlıses: İki bebek olunca daha çok çalışmam lazım! - Resim : 4

"Bayramı çocuklarımla geçirdim. Annemin ve babamın 'Gel bu bayramı beraber geçirelim' demesini şimdi çok iyi anlıyorum" açıklamasını yaptı.