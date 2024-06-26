İdo Tatlıses: İki bebek olunca daha çok çalışmam lazım!

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Ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alan İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çifti yaşadığı mutluluğu sık sık sosyal medyada paylaşıyorlar.
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Önceki gün Bodrum'da sahne alan İdo Tatlıses, ikiz bebekleri olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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İlk Babalar Günü'nü geçirdiği hatırlatılan İdo Tatlıses, "Çok deneyimsiz yakalandım ilk Babalar Günü'nde. Herkes kutluyor, ben ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.
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"Bayramı çocuklarımla geçirdim. Annemin ve babamın 'Gel bu bayramı beraber geçirelim' demesini şimdi çok iyi anlıyorum" açıklamasını yaptı.