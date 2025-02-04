İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinden ikizleriyle yeni paylaşım
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına girmişti. Şefkatli sosyal medya hesabından yeni aile pozlarını paylaştı.
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarını kucağına almıştı.
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İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını almıştı. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları Ayel ve Emir'in 1. yaş günü geçtiğimiz günlerde kutladı.
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Yasemin Şefkatli'nin yaptığı yeni paylaşımda ise ikizleri ile birlikte verdikleri pozlar yer aldı.