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İdo ve Yasemin Tatlıses çifti oğulları ile tatile çıktı: İlk denizimiz hayırlı olsun
22 Ocak 2024'te ikiz bebeklerini kucaklarına alan İdo ve Yasemin Tatlıses çifti şimdilerde tüm zamanını oğulları ile birlikte geçiriyor. Tatlıses çifti bebekleri ile ilk deniz tatiline çıktı ve o anları takipçileriyle paylaştı.
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İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerinine ise Sinan Emir adını vermişti.
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Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen Şefkatli, geçtiğimiz hafta ikizlerin yüzünü ilk kez göstermişti. Şefkatli'nin "Biraz çılgın aile" notunu düştüğü kareler büyük ilgi görmüştü. Ayel ve Emir, babaları İdo Tatlıses'e benzetilmişti.
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Bebekleriyle sık sık objektif karşısına geçen Şefkatli ve ailesi tatil için Çeşme'ye gitti.
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Ünlü isim, son olarak oğullarını denizle tanıştırdığı anı "İlk denizimiz hayırlı olsun" notuyla paylaştı.