İki yıllık aşk bitti! Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın ayrıldığı iddia edildi

'Ekşi Elmalar', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Şeref Meselesi', 'Jet Sosyete', 'Akıncı', 'Masumlar Apartmanı' ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde.