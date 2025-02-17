Anasayfa Magazin İki yıllık aşk bitti! Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın ayrıldığı iddia edildi
İki yıllık aşk bitti! Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın ayrıldığı iddia edildi
Son zamanların en gözde çiftlerinden Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın ayrıldığı konuşuluyor. Ayrıntılara bakalım...
1 / 6
'Ekşi Elmalar', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Şeref Meselesi', 'Jet Sosyete', 'Akıncı', 'Masumlar Apartmanı' ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde.
2 / 6
İki yıldır birlikte olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız cephesinden beklenmedik bir hamle geldi.
3 / 6
Sibil Çetinkaya, annesi ve kız kardeşiyle birlikte ABD tatiline çıktı, anlamlı paylaşımlar yaptı. Ünlü fenomen paylaşımının altına, "Kendinle keyif yapıp ruhunu uçak moduna almak. 30 yaşın bana en güzel hediyesi galiba" ifadelerini kullandı. Şükrü Özyıldız ise Kolombiya'ya tatile gitti.
4 / 6
Birbirlerinin hiçbir paylaşımını beğenmeyen çift hakkında ayrılık dedikoduları çıktı.