İkinci kez anne olan Cemre Kemer, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi
Hepsi grubuyla adını duyuran Cemre Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Bayram tatilini ailesiyle birlikte deniz kenarında geçiren Cemre Kemer, yeni doğan oğlunun yüzünü de ilk kez takipçileriyle paylaştı.
1 / 6
Bir dönemin efsane müzik grubu Hepsi’nin solistlerinden Cemre Kemer, özel hayatıyla yeniden gündemde. Aralık 2020'de uzun süredir birlikte olduğu Emir Medina ile evlenen Kemer, 2021 yılında ilk çocuğu Karla'yı dünyaya getirmişti.
2 / 6
Şimdilerde sosyal medya platformlarında influencer olarak kariyerine devam eden 39 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz Nisan ayında Kerim adını verdikleri oğlunu da kucağına aldı.
3 / 6
Bayram tatilini ailesiyle birlikte deniz kenarında geçiren Cemre Kemer, çocuklarıyla dolu dolu bir tatil yaparak, keyifli anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
4 / 6
Bu tatilde, minik Kerim’in yüzünü de ilk kez gösteren Kemer, ikinci kez yaşadığı annelik sevincini gözler önüne serdi.