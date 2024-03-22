İkinci kez anne olmaya hazırlanan Cemre Kemer'den yeni pozlar
Bir döneme damga vuran "Hepsi" grubu kızlarından Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından büyüyen göbeğini gösterdi.
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Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturdu.
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Temmuz 2021'de ilk bebeğini dünyaya getiren şarkıcı ve eşi, kızlarına 'Karla' adını vermişti. Ünlü şarkıcı şimdilerde ikinci çocuğuna hamile.
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Doğuma sayılı günler kala Cemre Kemer'den yepyeni bir paylaşım geldi. Hamileliğinin 34'üncü haftasına giren şarkıcı, büyüyen karnıyla poz verdi.
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