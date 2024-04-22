İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz: Dişil enerji meditasyonlarını yapıyorum
Ünlü Müge Boz ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. Boz, bebeğine kavuşmayı beklerken yaptığı hazırlıklardan ve dişil enerji meditasyonlarından bahsetti.
Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da evlenmişti. Mutlu çift Müge Boz ile Caner Erdeniz aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı. Tekrar anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Müge Boz ikinci kez anne olacağını duyurmuştu.
Boz, hamileliğinin 33. haftasında olduğunu doğum ve emzirme sürecini kolaylıkla atlatmak için dişil enerjiyi ön planda tuttuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Doğum ve emzirme sürecimin kolaylıkla geçmesi için dişil enerji üzerine çalışmaya başladım. Regresyon seanslarıyla bilinçaltı kodlamalarımı olumlamalarla destekliyorum. Dişil enerji meditasyonlarını yapıyorum.
Aynı zamanda imgelemelerle de doğumun sağlıkla ve kolaylıkla olduğunu, sütümün bol bol, bebeğime yetecek kadar çok olduğunu, bebeğimin güzelce beslendiğini hayal ediyorum. En detaylarıyla.
Beslenmeme dikkat etmenin yanında, vitaminlerimi alıyorum, ve probiyotik desteklerimi de hiç aksatmıyorum. Yeni araştırmalara göre bebekler anne karnındayken 6. aydan itibaren annenin bağırsak florası bebeklere geçiyormuş. Yani annenin bağırsak florası ne kadar sağlıklıysa bebek de o kadar sağlıklı.
Şimdilik aktaracağım notlarım bunlar. Şuanda benimle beraber hamilelik süreci geçiren canım anneler, bir göz atın da sayımızı bilelim