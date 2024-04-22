İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz: Dişil enerji meditasyonlarını yapıyorum

Beslenmeme dikkat etmenin yanında, vitaminlerimi alıyorum, ve probiyotik desteklerimi de hiç aksatmıyorum. Yeni araştırmalara göre bebekler anne karnındayken 6. aydan itibaren annenin bağırsak florası bebeklere geçiyormuş. Yani annenin bağırsak florası ne kadar sağlıklıysa bebek de o kadar sağlıklı.



Şimdilik aktaracağım notlarım bunlar. Şuanda benimle beraber hamilelik süreci geçiren canım anneler, bir göz atın da sayımızı bilelim