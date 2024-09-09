İkinci kez anne olmuştu! İpek Açar oğlu Ömer'in yüzünü ilk kez gösterdi
İpek Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikâh masasına oturmuş, 14 Aralık 2023'te ikinci kez anne olmuştu. Ünlü şarkıcı, oğlu Ömer Alp’in yüzünü ilk kez paylaştı.
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Şarkıcı İpek Açar'ın, 2015'te yaşamını yitiren Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül 24 yaşına gelirken, 2019 yılında Alper Kömürcü ile evliliğinden de bir oğlu oldu.
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Açar, sağlık sorunları nedeniyle yeniden anne olmasının zor olduğunu belirtse de hamilelik haberine çok sevinmişti. Eşi Alper Kömürcü ile 2023'ün son günlerinde bebekleri Ömer'e kavuştular.
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İpek Açar, eşi Alper Kömürcü ve oğlu Ömer'le fotoğrafını paylaşarak ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi. İpek Açar’ın dua ve kalp emojisi ile sosyal medyada paylaştığı karede; minik Ömer, babası Alper Kömürcü’ye benzetildi.
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