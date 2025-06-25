İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Alaçatı'da tatil yapıyor! Ünlü çiftten romantik tatil pozu geldi

Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin'in Çorum'daki düğününe birlikte katılan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, şimdi de Alaçatı'da tatilin keyfini çıkarıyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 5
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Alaçatı'da tatil yapıyor! Ünlü çiftten romantik tatil pozu geldi - Resim : 1

Şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile ünlü oyuncu İlayda Alişan'ın aşkı doludizgin devam ediyor. 

2 / 5
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Alaçatı'da tatil yapıyor! Ünlü çiftten romantik tatil pozu geldi - Resim : 2

Uzun süredir birlikte olan çift, sosyal medyada paylaştıkları mutluluk pozlarıyla sıkça adından söz ettiriyor. 

3 / 5
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Alaçatı'da tatil yapıyor! Ünlü çiftten romantik tatil pozu geldi - Resim : 3

Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin'in Çorum'daki düğününe birlikte katılan çift, şimdi de tatilin keyfini çıkarıyor.

4 / 5
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Alaçatı'da tatil yapıyor! Ünlü çiftten romantik tatil pozu geldi - Resim : 4

Instagram'da 3,4 milyon takipçisi bulunan İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin ile birlikte tatile çıktığı Alaçatı'dan romantik pozlar paylaştı.