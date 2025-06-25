Anasayfa Magazin İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Alaçatı'da tatil yapıyor! Ünlü çiftten romantik tatil pozu geldi
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Alaçatı'da tatil yapıyor! Ünlü çiftten romantik tatil pozu geldi
Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin'in Çorum'daki düğününe birlikte katılan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, şimdi de Alaçatı'da tatilin keyfini çıkarıyor.
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Şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile ünlü oyuncu İlayda Alişan'ın aşkı doludizgin devam ediyor.
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Uzun süredir birlikte olan çift, sosyal medyada paylaştıkları mutluluk pozlarıyla sıkça adından söz ettiriyor.
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Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin'in Çorum'daki düğününe birlikte katılan çift, şimdi de tatilin keyfini çıkarıyor.
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Instagram'da 3,4 milyon takipçisi bulunan İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin ile birlikte tatile çıktığı Alaçatı'dan romantik pozlar paylaştı.