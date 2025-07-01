İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'den 2. yıldönümü kutlaması
Ünlü oyuncu İlayda Alişan ile işletmeci Oğulcan Engin, ilişkilerinin ikinci yıl dönümünü sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Çiftin yıl dönümü paylaşımları, kısa sürede takipçilerinden yoğun beğeni ve yorum aldı.
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Şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu işletmeci Oğulcan Engin ile "Çukur", "Masumiyet", "Seversin" ve "Ateş Kuşları" gibi popüler dizilerdeki performansıyla yıldızı parlayan oyuncu İlayda Alişan, aşklarında iki yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.
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Ünlü çift, yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla kutladı.
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İlayda Alişan, birlikte çekildikleri romantik kareleri takipçileriyle paylaşarak gönderisine kısaca "2 yıl onunla" notunu düştü.
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Oğulcan Engin ise sevgilisinin bu paylaşımının altına hem romantik hem de esprili bir yorum bıraktı. Engin, "Seni seviyorum. Benim seri daha iyi" ifadelerini kullanarak takipçilerini güldürdü.