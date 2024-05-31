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İlayda Alişan’dan vefat eden kuzeni Gülşah Çomoğlu için duygulandıran paylaşım: "Bütün sevdiklerin bir aradaydık"
38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu, geçtiğimiz gün toprağa verildi. Acı haberi duyuran oyuncu İlayda Alişan’dan yürek burkan bir paylaşım geldi.
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Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok projede yer alan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu 38 yaşında hayatını kaybetti.
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29 Mayıs'ta hayatını kaybeden oyuncu Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs'ta 38. yaş gününde toprağa verildi.
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Oyuncu İlayda Alişan, kuzeni Gülşah Çomoğlu'nun 2019 yılındaki doğum günü kutlamasına ait bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
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İlayda Alişan videoya şu notu düştü: "İyi ki doğdun... Melek oldun. Ve biz yine bütün sevdiklerin bir aradaydık. Seni çok seviyorum boncuğum, ışıklar içinde uyu."