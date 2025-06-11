İlham al: Bergüzar Korel'in yaz stili
Son olarak Annem Ankara dizisi ile izleyici karşısına çıkan Bergüzar Korel şimdilerde çocukları ile birlikte yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Korel, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun mayosu, bandanası, gözlüğü takipçilerinden tam not aldı.
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Ekranların sevilen ismi Bergüzar Korel, hem oyunculuğuyla hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Korel, havaların ısınmasıyla birlikte yaz sezonunu açtı ve bir süredir güneş ve denizin tadını çıkarıyor.
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Korel, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Stili ile takipçilerinden tam not aldı.
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Bizde sizler için ünlü oyunun stilini mercek altına aldık.