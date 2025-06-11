İlham al: Bergüzar Korel'in yaz stili

Son olarak Annem Ankara dizisi ile izleyici karşısına çıkan Bergüzar Korel şimdilerde çocukları ile birlikte yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Korel, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun mayosu, bandanası, gözlüğü takipçilerinden tam not aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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İlham al: Bergüzar Korel'in yaz stili - Resim : 1

Ekranların sevilen ismi Bergüzar Korel, hem oyunculuğuyla hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 

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İlham al: Bergüzar Korel'in yaz stili - Resim : 2

Korel, havaların ısınmasıyla birlikte yaz sezonunu açtı ve bir süredir güneş ve denizin tadını çıkarıyor. 

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İlham al: Bergüzar Korel'in yaz stili - Resim : 3

Korel, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Stili ile takipçilerinden tam not aldı. 

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İlham al: Bergüzar Korel'in yaz stili - Resim : 4

Bizde sizler için ünlü oyunun stilini mercek altına aldık.  

 