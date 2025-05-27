İlham: Aslışah Alkoçlar'ın denim stili
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, 2 çocuğu ve eşiyle Dubai'de yaşamını sürdürüyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Alkoçlar'ın denim stili takipçilerinden tam not aldı.
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İş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, 2 çocuğu ve eşiyle Dubai'de yaşamını sürdürüyor.
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Aslışah Alkoçlar, düzenli olarak spor yapmayı ihmal etmiyor ve karın kaslarıyla dikkat çekiyor.
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Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan 31 yaşındaki Alkoçlar, jean stili ile dikkatleri üzerine topladı.