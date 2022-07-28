İlhan İrem hayatını kaybetti

‘Yazık Oldu Yarınlara', ‘Boşver Arkadaş', ‘Anlasana', ‘Konuşamıyorum', 'Yemyeşil Bir Deniz', ‘Sürgün Gibi Masallarda', ‘Ben Değilim'... Sesi, yorumu, unutulmaz şarkıları... Müzikte 1970'li ve 80'li yıllara damgasını vuran, müthiş şarkıların büyülü sesi İlhan İrem'den bugün acı haber geldi... İlhan İrem, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki sanatçı, böbrek yetmezliği teşhisiyle diyaliz tedavisi görüyordu.

İlhan İrem'in vefat haberini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu paylaşımında "Sanatçı İlhan İrem’in vefat haberine çok üzüldüm. Tarzı ve besteleriyle hepimizin zihninde, anılarında çok güzel bir yer bıraktı. Sanatçımıza Allah’tan rahmet; yakınları, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi. İlhan İrem'in eşi Hansu İrem, ünlü sanatçının hayatını kaybettiğini doğrulayarak "Eşim melek oldu" dedi.

"Yıllardan sonra bu akşam ilk defa

Anılar içinde, baş başayız seninle."#İlhanİrem “Ben Değilim” şarkısıyla sizlerle. 🎶#NergisKumbasar pic.twitter.com/crlLBicd8F — TRT Arşiv (@trtarsiv) May 1, 2021

İlhan İrem, 1 Nisan 1955 yılında Bursa'da dünyaya gelmişti. 1969'da ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını attı.

1970'te Milliyet gazetesinin düzenlediği liselerarası müzik yarışmasında "Meltemler" adını verdikleri orkestra ile Marmara Bölgesi birincisi oldu. Aynı orkestrayla 1970-1973 arasında Bursa'da çeşitli otellerde dans müziği şarkıcılığı yaptı.





1973'te kendi imkanlarıyla ilk 45'lik plağını çıkardı. 1973-1981 arasında, 10 adet 45'liği yayımlanan ilhan İrem 1979'da yayımladığı senfonik yapıdaki "Sevgiliye" uzunçalar plağıyla akademik bir çalışma yaparak, müzik yaşamında yeni bir yola girdi.

"Sevgiliye" albümünde kendi yazdığı sözler dışında, bir Nazım Hikmet şiiri olan "Hoşgeldin"i besteleyip seslendiren İlhan İrem 1984'te Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Gazeteciler Özel Ödülü'nü kazandı.