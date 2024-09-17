'İlk 20'ye giremedim' diyen İpek Kuşçu, günler sonra konuştu
Türkiye'nin en güzel kızı bu yıl da Miss Turkey yarışmasıyla seçilerek birincilik tacını İdil Bilgen almıştı. Yarışmada ilk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti.
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı unvanına sahip olabilmek için yarışmıştı. 2024'ün kraliçesi seçilen isim 1.80 boyunda ve tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen olmuştu.
"DAHA İYİ HAZIRLANIP, TEKRAR DENEYECEĞİM"
Yarışmada ilk 20'ye kalamayan İpek Kuşçu, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti.
"Bu sene ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar deneyeceğim" diyen Kuşçu, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullanmıştı:
''Marmara Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık bölümü mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Adalet bölümünü hala okumaktayım. İstanbul Kuyumcular Odası'nda iyi eğitimli bir mücevher tasarımcısıyım. Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi, Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Audition House'tan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuğu eğitimi aldım. Ferhan Aral hocamdan modellik eğitimi aldım. Küçüklüğümden beri altı yıl jimnastik eğitimim, koro geçmişim, buz pateni, paten, kayak, masa tenisi, basketbol, futbol, rafting, halk oyunları, dans, gitar, keman, piyano eğitimini aldım. Çok küçük yaşlardan beri resim yapıyorum ve sanatla ilgileniyorum. 10 yıldır düzenli olarak profesyonel modelim. Spor yapıyorum, huzurlu, duygusal, çokça güler yüzlü, nazik ve kibar bir insanım.''
Güzelliğiyle çok konuşulan İpek Kuşçu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.