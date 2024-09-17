'İlk 20'ye giremedim' diyen İpek Kuşçu, günler sonra konuştu

''Marmara Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık bölümü mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Adalet bölümünü hala okumaktayım. İstanbul Kuyumcular Odası'nda iyi eğitimli bir mücevher tasarımcısıyım. Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi, Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Audition House'tan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuğu eğitimi aldım. Ferhan Aral hocamdan modellik eğitimi aldım. Küçüklüğümden beri altı yıl jimnastik eğitimim, koro geçmişim, buz pateni, paten, kayak, masa tenisi, basketbol, futbol, rafting, halk oyunları, dans, gitar, keman, piyano eğitimini aldım. Çok küçük yaşlardan beri resim yapıyorum ve sanatla ilgileniyorum. 10 yıldır düzenli olarak profesyonel modelim. Spor yapıyorum, huzurlu, duygusal, çokça güler yüzlü, nazik ve kibar bir insanım.''