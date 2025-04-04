İlker İnanoğlu: Aynı sene içinde hem annemi hem de babamı kaybettim
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane oyuncu Filiz Akın ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun oğlu olan oyuncu İlker İnanoğlu, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Türker İnanoğlu'nu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla andı.
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Türker İnanoğlu'nun vefatının birinci yılında oğlu İlker İnanoğlu duygusal bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda annesi Filiz Akın'ı da kaybeden oyuncu, yaşadığı büyük acıyı takipçileriyle paylaştı.
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Babasının kaybıyla sarsılan İlker İnanoğlu, geçtiğimiz 21 Mart’ta annesi Filiz Akın’ı da kaybederek büyük bir acı yaşadı.
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Hem annesini hem de babasını toprağa veren İnanoğlu, Türker İnanoğlu’nun ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı.
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"AYNI YIL İÇİNDE HEM ANNEMİ HEM DE BABAMI KAYBETTİM"
Ünlü oyuncu, "Bir yıl olmuş bile babamı toprağa vereli. Aynı yıl içinde hem annemi hem de babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.