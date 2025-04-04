İlker İnanoğlu: Aynı sene içinde hem annemi hem de babamı kaybettim

"AYNI YIL İÇİNDE HEM ANNEMİ HEM DE BABAMI KAYBETTİM"

Ünlü oyuncu, "Bir yıl olmuş bile babamı toprağa vereli. Aynı yıl içinde hem annemi hem de babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.