İlker Kaleli-Sıla Gençoğlu çiftinden 'evlilik' cevabı!

Yaklaşık 4 yıldan beri sevgili olan şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli, muhabirlerin evlilik sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

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İlker Kaleli-Sıla Gençoğlu çiftinden 'evlilik' cevabı! - Resim : 1

İlker Kaleli'nin 40. yaş günü için arkadaşlarıyla birlikte yemeğe çıkan ünlü çift, muhabirlerin ayaküstü sorularını yanıtladı.

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İlker Kaleli-Sıla Gençoğlu çiftinden 'evlilik' cevabı! - Resim : 2

Gece çıkışı açıklama yapan çift, ''Cok güzel bir akşamdı aile arasında, bütün arkadaşlarımızla. Her gün yeni bir başlangıç aynı o şekilde devam ediyoruz" dedi.

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İlker Kaleli-Sıla Gençoğlu çiftinden 'evlilik' cevabı! - Resim : 3

Kaleli, muhabirlerin "Evlilik olur mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

3-4'üncü yılın içerisindeyiz, bize göre evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz. İsimle anlamlandırmamız şart değil, öyle bir şey hissetmiyoruz.