İlker Kaleli-Sıla Gençoğlu çiftinden 'evlilik' cevabı!

Kaleli, muhabirlerin "Evlilik olur mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

3-4'üncü yılın içerisindeyiz, bize göre evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz. İsimle anlamlandırmamız şart değil, öyle bir şey hissetmiyoruz.