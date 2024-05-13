İlker Kaleli-Sıla Gençoğlu çiftinden 'evlilik' cevabı!

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İlker Kaleli'nin 40. yaş günü için arkadaşlarıyla birlikte yemeğe çıkan ünlü çift, muhabirlerin ayaküstü sorularını yanıtladı.
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Gece çıkışı açıklama yapan çift, ''Cok güzel bir akşamdı aile arasında, bütün arkadaşlarımızla. Her gün yeni bir başlangıç aynı o şekilde devam ediyoruz" dedi.
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Kaleli, muhabirlerin "Evlilik olur mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
3-4'üncü yılın içerisindeyiz, bize göre evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz. İsimle anlamlandırmamız şart değil, öyle bir şey hissetmiyoruz.