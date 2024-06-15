İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya büyük övgü: "O harika bir kadın"

Şimdilerde İspanyol dizisi "La Pasion Turca" ile gündemde olan İlker Kaleli, kameralardan uzak yaşadığı ilişkisi hakkında konuştu.

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İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya büyük övgü: "O harika bir kadın" - Resim : 1

İlker Kaleli, başrolünde Maggie Civantos ile yer aldığı "La Pasión Turca" dizisi ile İspanya'da gündem oldu. Posta'da yer alan habere göre haftalık magazin dergisi Semana'ya röportaj veren ünlü oyuncu, şarkıcı Sıla ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya büyük övgü: "O harika bir kadın" - Resim : 2

"O harika bir kadın. Birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyuz. Her yıl birbirimizi daha iyi tanıyor ve anlıyoruz. Birbirimize büyük saygı duyuyor ve birbirimizle gurur duyuyoruz. Daha güçlü bir bağ kuruyoruz."

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İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya büyük övgü: "O harika bir kadın" - Resim : 3

Oyunculuğun sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu belirten Kaleli, "Kariyerimde belirli bir stratejim yok; oyunculuk benim için sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Bana hem neşe hem de acı veriyor ve beni içimdeki karmaşık yerlere götürüyor." dedi.

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İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya büyük övgü: "O harika bir kadın" - Resim : 4

Resim yapmaktan, motosiklet sürmekten, dalış yapmaktan, müzik çalışmalarıyla uğraşmaktan ve Muay Thai ile ilgilenmekten hoşlandığını belirten ünlü isim, "Bunlar benim zihnimi temizlemenin ve rahatlamanın yolları." şeklinde konuştu.