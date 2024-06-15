İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya büyük övgü: "O harika bir kadın"

Oyunculuğun sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu belirten Kaleli, "Kariyerimde belirli bir stratejim yok; oyunculuk benim için sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Bana hem neşe hem de acı veriyor ve beni içimdeki karmaşık yerlere götürüyor." dedi.