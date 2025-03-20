İmaj değiştiren Birce Akalay: Bana 'Şabaniye' diyorlar
Oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde uzun saçlarını kısacık kestirmişti. Akalay, sosyal medyada merhum sanatçı Kemal Sunal'ın rol aldığı 'Şabaniye' filmindeki 'Şabaniye'ye benzetilmesi hakkında konuştu.
1 / 6
Meslektaşı Hakan Kurtaş ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiren Birce Akalay, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
2 / 6
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Akalay, geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti.
3 / 6
Uzun saçlarından vazgeçen ünlü oyuncu, saçlarını kısacık kestirdi.
4 / 6
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birce Akalay, Etiler'de objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda imaj değişikliğine giderek saçlarını oldukça kısa bir halde kestiren Akalay, sosyal medyada son halini 1984 yapımı, merhum sanatçı Kemal Sunal'ın rol aldığı 'Şabaniye' filmindeki 'Şabaniye'ye benzetilmesi hakkında konuştu.