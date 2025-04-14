Iman Elbani'den eşi Murat Yıldırım'a romantik kutlama

13 Nisan'da 46 yaşına basan oyuncu Murat Yıldırım için eşi Iman Elbani sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Iman Elbani'den eşi Murat Yıldırım'a romantik kutlama - Resim : 1

2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturan 2022 yılında ise kızları Miray'ı kucağına alan ünlü çift, ilk kez anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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Iman Elbani'den eşi Murat Yıldırım'a romantik kutlama - Resim : 2

Ünlü çiftten Murat Yıldırım, 13 Nisan'da 46 yaşına bastı. Iman Elbani de eşi için sürpriz bir kutlama hazırladı.

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Iman Elbani'den eşi Murat Yıldırım'a romantik kutlama - Resim : 3

"İYİ Kİ DOĞDUN MİRAY'IN HARİKA BABASI"

Eşiyle pasta kesen ve Murat Yıldırım'ı öpücüklere boğan Iman Elbani, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Iman Elbani'den eşi Murat Yıldırım'a romantik kutlama - Resim : 4

2006'da Fas Güzeli seçilen oyuncu ve model Iman Elbani, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim, Miray’ın harika babası ve benim canım. İyi ki doğdun" notunu düştü.