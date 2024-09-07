İnci Taneleri 2. sezon fragmanı yayınlandı: Azem yine parmaklıklar ardında!
Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri 2. sezonu için bekleyiş devam ediyor. Dizinin yayınlanan yeni sezon fragmanında, Azem'in yeniden cezaevine girmesi dikkat çekti.
Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri’nin 2. Sezonu için geri sayım başladı.
Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem başrolünde yer aldığı Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı.
Dizinin yeni bölüm tanıtımında Azem’in hapishane sahneleri dikkat çekti. Azem’in tekrar cezaevine girme sebebi ise izleyicileri merakta bıraktı.
Dizinin sezon finalinde ne olmuştu?
Piraye, Azem’in gerçek kimliğini öğrenmesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Zerre, Dilber’i Zahir’den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır. Cihan’ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsar. Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem’e bu durumu açıklamak zorunda kalır.