İnci Taneleri setinde aşk! Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı

Kanal D’nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi “İnci Taneleri”nde rol alan Rıza Kocaoğlu’nun kalbini rol arkadaşı Sera Kutlubey’e kaptırdığı iddia edildi.

Elele Online

Elele Online
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İnci Taneleri setinde aşk! Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı - Resim : 1

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünde oynadığı, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Selma Ergeç gibi isimleri bir araya getiren müthiş bir kadroya sahip olan İnci Taneleri iki sezondur severek takip ediliyor. 

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İnci Taneleri setinde aşk! Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı - Resim : 2

Kanal D’nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi “İnci Taneleri”nden aşk haber geldi. 

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İnci Taneleri setinde aşk! Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide "Nusret" karakterine hayat veren oyuncu, rol arkadaşı Sera Kutlubey ile aşk yaşıyor. Kutlubey dizide "Nehir" karakterine hayat veriyor. 

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İnci Taneleri setinde aşk! Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı - Resim : 4

İddialara göre ikilinin aşkı, Enis Arıkan’ın Hayalperest oyununun galasında gün yüzüne çıktı.