İnci Taneleri setinde aşk! Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı
Kanal D’nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi “İnci Taneleri”nde rol alan Rıza Kocaoğlu’nun kalbini rol arkadaşı Sera Kutlubey’e kaptırdığı iddia edildi.
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Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünde oynadığı, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Selma Ergeç gibi isimleri bir araya getiren müthiş bir kadroya sahip olan İnci Taneleri iki sezondur severek takip ediliyor.
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Kanal D’nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi “İnci Taneleri”nden aşk haber geldi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide "Nusret" karakterine hayat veren oyuncu, rol arkadaşı Sera Kutlubey ile aşk yaşıyor. Kutlubey dizide "Nehir" karakterine hayat veriyor.
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İddialara göre ikilinin aşkı, Enis Arıkan’ın Hayalperest oyununun galasında gün yüzüne çıktı.