'İnci Taneleri' seyirci ile buluştu... Reytinglerde ne yaptı?

Yılmaz Erdoğan hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı dizide, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat veriyor. Yıllardır cezaevinde tutuklu olan Azem Yücedağ, tahliye oluyor. İlk iş kendisine kalacak bir yer bulan Azem, günün aydınlanması ile birlikte karısı Hande’nin mezarına gidiyor.