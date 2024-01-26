'İnci Taneleri' seyirci ile buluştu... Reytinglerde ne yaptı?
Yılmaz Erdoğan'ın iddialı dizisi İnci Taneleri dün akşam izleyici ile buluştu. İnci Taneleri hem sosyal medya hem de reyting listelerinde dikkat çekmiş görünüyor.
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı, kadrosunda Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi, 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi.
Dizi daha başlar başlamaz sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İzleyiciler ekran başında ilk bölümü izlerken oyuncular da galada bir araya geldi.
Reyting rakamlarına göre İnci Taneleri, günün en çok izlenen dizisi oldu. Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri ilk bölümüyle Total’de, AB’de ve ABC’de 1’inci sırada yer aldı.
Yılmaz Erdoğan hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı dizide, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat veriyor. Yıllardır cezaevinde tutuklu olan Azem Yücedağ, tahliye oluyor. İlk iş kendisine kalacak bir yer bulan Azem, günün aydınlanması ile birlikte karısı Hande’nin mezarına gidiyor.