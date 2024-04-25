İnci Taneleri'nde merakla beklenen karakter: İşte Azem'in kızı...

Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem, hapisteyken izini kaybettiği iki çocuğunun peşine düşmüş ve oğlu Özgür’ü (Cihan) bulmayı başarmıştı. Özgür’e başarılı oyuncu Kubilay Aka hayat verirken, Azem’in kızı Nehir’i canlandıracak oyuncu merak konusu oldu. Rolün sahibi sonunda açıklandı.