İnci Taneleri'nde merakla beklenen karakter: İşte Azem'in kızı...

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in oynadığı İnci Taneleri'nde, Azem karakterinin kızı Nehir’i kimin oynayacağı belli oldu.

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İnci Taneleri'nde merakla beklenen karakter: İşte Azem'in kızı... - Resim : 1

Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem, hapisteyken izini kaybettiği iki çocuğunun peşine düşmüş ve oğlu Özgür’ü (Cihan) bulmayı başarmıştı. Özgür’e başarılı oyuncu Kubilay Aka hayat verirken, Azem’in kızı Nehir’i canlandıracak oyuncu merak konusu oldu. Rolün sahibi sonunda açıklandı.

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İnci Taneleri'nde merakla beklenen karakter: İşte Azem'in kızı... - Resim : 2

Babam ve Ailesi, Zalim İstanbul, Hercai, İyilik gibi dizilerde rol alan Sera Kutlubey, Azem'in kızı Nehir'e hayat verecek.

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İnci Taneleri'nde merakla beklenen karakter: İşte Azem'in kızı... - Resim : 3

Azem’in Nehir’e kavuşacağı an, seyircilerin en çok merakla beklediği olaylardan biri olacağı kesin...

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İnci Taneleri'nde merakla beklenen karakter: İşte Azem'in kızı... - Resim : 4

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Sera Kutlubey, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yazar kimliğiyle de adından söz ettiriyor. Oyuncunun “Plüton'un Düş'üşü,” adında bir romanı bulunuyor.