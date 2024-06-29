İnci Taneleri'ne yeni sezonda sürpriz isim! Ünlü oyuncu kadroya giriyor

Kanal D'nin bu sezon en çok izlenen dizilerinden biri olan ve başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç'in olduğu İnci Taneleri'ne sürpriz bir oyuncu katılıyor.

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İnci Taneleri'ne yeni sezonda sürpriz isim! Ünlü oyuncu kadroya giriyor - Resim : 1

Ünlü oyuncu Melek Baykal, Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp oynadığı ‘İnci Taneleri’nin kadrosuna dahil oldu.

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İnci Taneleri'ne yeni sezonda sürpriz isim! Ünlü oyuncu kadroya giriyor - Resim : 2

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Baykal, bir zamanlar pavyonda çalışan, yıllar sonra da pavyon sahibi bir kadını canlandıracak.

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İnci Taneleri'ne yeni sezonda sürpriz isim! Ünlü oyuncu kadroya giriyor - Resim : 3

'İÇİME SİNEN BİR İŞ OLMALI'

Yılmaz Erdoğan’ın ikna ettiği Baykal kısa bir süre önce, “Ekrana döneceksem içime sinen bir iş olmalı. Her şey para değil” demişti.

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İnci Taneleri'ne yeni sezonda sürpriz isim! Ünlü oyuncu kadroya giriyor - Resim : 4

Dağıstanlı'nın aktardığına göre  dizinin oyuncuları yeni dönemi için "iyi zamlar" aldı.