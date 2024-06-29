İnci Taneleri'ne yeni sezonda sürpriz isim! Ünlü oyuncu kadroya giriyor
Kanal D'nin bu sezon en çok izlenen dizilerinden biri olan ve başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç'in olduğu İnci Taneleri'ne sürpriz bir oyuncu katılıyor.
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Ünlü oyuncu Melek Baykal, Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp oynadığı ‘İnci Taneleri’nin kadrosuna dahil oldu.
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Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Baykal, bir zamanlar pavyonda çalışan, yıllar sonra da pavyon sahibi bir kadını canlandıracak.
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'İÇİME SİNEN BİR İŞ OLMALI'
Yılmaz Erdoğan’ın ikna ettiği Baykal kısa bir süre önce, “Ekrana döneceksem içime sinen bir iş olmalı. Her şey para değil” demişti.
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Dağıstanlı'nın aktardığına göre dizinin oyuncuları yeni dönemi için "iyi zamlar" aldı.