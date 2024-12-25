İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü: "Dans etmeyi düğünlerde öğrendim"
Kanal D'nin sevilen dizisi 'İnci Taneleri'nin başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü, her bölümde izleyiciyi ekrana kilitleyen dansı ile ilgili açıklamalar yaptı.
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'Kuzey Güney' ve 'Medcezir' dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan Hazar Ergüçlü, şimdilerde Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterine hayat veriyor.
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Ünlü oyuncu her bölümde izleyiciyi ekrana kilitleyen dansı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Ergüçlü, "Ben oynamayı hep çok sevdim. Küçükken düğünlerde, nişanlarda deli gibi oynuyordum” dedi.
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Dansı sevmesinin kariyer hayatına olumlu etkisi olduğunu vurgulayan oyuncu, "Şimdi bunun işe dönüşmesi muhteşem bir şey. Bu şekilde dans etmeyi düğünlerde öğrendim çok da ciddi ders aldım" şeklinde konuştu.