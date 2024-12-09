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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü ödül törenindeki elbisesiyle göz kamaştırdı
Pantene 50. Altın Kelebek Ödül töreninde En İyi Dizi ödülünü İnci Taneleri aldı. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü ödül törenine elbisesiyle göz kamaştırdı.
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2024 Altın Kelebek 'En İyi Dizi' ödülünü kazanan Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri oldu.
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Dizide Dilber karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Ergüçlü, 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için tercih ettiği kıyafetiyle göz kamaştırdı.
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Ergüçlü, payetli derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle gecenin en şık isimleri arasında yerini aldı.
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Saçlarını açık bırakan ve sade bir model tercih eden Ergüçlü yaptığı makyajla da tam not aldı.