İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü setten fotoğraflar paylaştı: 'Bu akşam bizim ortam!'

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Dilber karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabında ‘set’ paylaşımında bulundu.

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İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü setten fotoğraflar paylaştı: 'Bu akşam bizim ortam!' - Resim : 1

Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan  İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü’den yeni bir paylaşım geldi.

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İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü setten fotoğraflar paylaştı: 'Bu akşam bizim ortam!' - Resim : 2

Ünlü oyuncu Instagram hesabından sette geçirdikleri keyifli anları takipçileri ile paylaştı. 

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İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü setten fotoğraflar paylaştı: 'Bu akşam bizim ortam!' - Resim : 3

Paylaşımına "Bu akşam bizim ortam" notunu düşen Ergüçlü'nün paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. 

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İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü setten fotoğraflar paylaştı: 'Bu akşam bizim ortam!' - Resim : 4

Ünlü oyuncunun paylaşımına "Taş gibisin", "Çok güzelsin Hazar", "Sana kırmızı çok yakışıyor",  "Dilber kraliçe",  "Güzel insan" gibi yorumlar yapıldı. 