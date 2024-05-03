Anasayfa Magazin İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü setten fotoğraflar paylaştı: 'Bu akşam bizim ortam!'
İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü setten fotoğraflar paylaştı: 'Bu akşam bizim ortam!'
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Dilber karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabında ‘set’ paylaşımında bulundu.
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Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü’den yeni bir paylaşım geldi.
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Ünlü oyuncu Instagram hesabından sette geçirdikleri keyifli anları takipçileri ile paylaştı.
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Paylaşımına "Bu akşam bizim ortam" notunu düşen Ergüçlü'nün paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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Ünlü oyuncunun paylaşımına "Taş gibisin", "Çok güzelsin Hazar", "Sana kırmızı çok yakışıyor", "Dilber kraliçe", "Güzel insan" gibi yorumlar yapıldı.