İnci Taneleri’nin Dilber'i Hazar Ergüçlü sevgilisi ile tatil pozunu paylaştı

İnci Taneleri" dizisinin sevilen oyuncusu Hazar Ergüçlü, sevgilisi ile tatile devam ediyor. Ergüçlü tatilden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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İnci Taneleri’nin Dilber'i Hazar Ergüçlü sevgilisi ile tatil pozunu paylaştı - Resim : 1

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü şimdilerde sezonun yorgunluğunu atıyor.

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İnci Taneleri’nin Dilber'i Hazar Ergüçlü sevgilisi ile tatil pozunu paylaştı - Resim : 2

Yeni sezon çekimleri başlamadan önce enerji toplayan güzel oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.

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İnci Taneleri’nin Dilber'i Hazar Ergüçlü sevgilisi ile tatil pozunu paylaştı - Resim : 3

Ünlü oyuncu sevgilisi Efe Çelik’le çıktığı tatilden paylaşımlar yaptı.

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İnci Taneleri’nin Dilber'i Hazar Ergüçlü sevgilisi ile tatil pozunu paylaştı - Resim : 4

Tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Ergüçlü, tatil pozlarıyla büyük ilgi topladı.