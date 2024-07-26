İnci Taneleri’nin Dilber'i Hazar Ergüçlü sevgilisi ile tatil pozunu paylaştı
İnci Taneleri" dizisinin sevilen oyuncusu Hazar Ergüçlü, sevgilisi ile tatile devam ediyor. Ergüçlü tatilden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü şimdilerde sezonun yorgunluğunu atıyor.
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Yeni sezon çekimleri başlamadan önce enerji toplayan güzel oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.
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Ünlü oyuncu sevgilisi Efe Çelik’le çıktığı tatilden paylaşımlar yaptı.
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Tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Ergüçlü, tatil pozlarıyla büyük ilgi topladı.