İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den yaza veda kareleri: Bu yaz ben
İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yazı tatil yaparak geçirdi. Ergüçlü'den yeni tatil pozlarını yayınlayarak yaza veda etti.
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Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka ve Selma Ergeç ile başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, setten çıkar çıkmaz tatile çıktı.
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Yazı tatil yaparak geçiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yeni kareler yayınladı.
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DJ Artz adıyla tanınan Efe Çelik ile aşk yaşayan ünlü oyuncu yeni tatil pozlarını yayınlayarak yaza veda etti. Ergüçlü, paylaşımına "Bu yaz ben" notunu düştü.
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Kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ergüçlü'ye hayranları da kayıtsız kalamadı.