İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den yaza veda kareleri: Bu yaz ben

İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yazı tatil yaparak geçirdi. Ergüçlü'den yeni tatil pozlarını yayınlayarak yaza veda etti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den yaza veda kareleri: Bu yaz ben - Resim : 1

Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka ve Selma Ergeç ile başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, setten çıkar çıkmaz tatile çıktı.

 

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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den yaza veda kareleri: Bu yaz ben - Resim : 2

Yazı tatil yaparak geçiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yeni kareler yayınladı.  

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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den yaza veda kareleri: Bu yaz ben - Resim : 3

DJ Artz adıyla tanınan Efe Çelik ile aşk yaşayan ünlü oyuncu yeni tatil pozlarını yayınlayarak yaza veda etti. Ergüçlü, paylaşımına "Bu yaz ben" notunu düştü. 

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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den yaza veda kareleri: Bu yaz ben - Resim : 4

Kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ergüçlü'ye hayranları da kayıtsız kalamadı.  