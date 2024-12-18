İnci Taneleri’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dilber hayata inat dans ediyor
Kanal D’nin BKM imzalı dizisi İnci Taneleri’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zerre’nin içine düştüğü dertten kendisini sorumlu tutan Dilber, yine kurşunlara ve hayata inat dans edecek.
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Yılmaz Erdoğan’ın İnci Taneleri 27. bölümüyle 19 Aralık Perşembe günü Kanal D’de yayınlanacak. Diziden yeni fragman yayınlandı.
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Yeni bölümde Reyyaz’la Cihan’ın karşı karşıya gelmesiyle büyük hesaplaşma yaşanırken, Azem oğlunu korumaya çalışacak.
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Tüm bunlar olurken Zerre’nin içine düştüğü dertten kendisini sorumlu tutan Dilber, yine kurşunlara ve hayata inat dans edecek.
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Piraye, Azem’in romanını okudukça gerçeklerin farkına varacak. “Pembe filtreli dünyamızda oyalanıp duruyoruz. Acının daniskasını da bu kadınlar yaşıyor.