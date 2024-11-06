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İnci Taneleri’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dilber’in dans performansı gündem oldu
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarın akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Dilber’in dansı izleyiciyi büyüleyecek.
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Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri 21. bölümüyle 7 Kasım Perşembe yayınlanacak.
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İnci Taneleri’nin yeni bölümünde Dilber’in dansı herkesi coştururken, ortalık patlayan silahlarla savaş alanına dönecek.
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Hayata ve çocuklarına tutunma mücadelesi veren Azem’in bir baba olarak Cihan’ı desteklediği sahneler de yürek burkacak.
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Dengelerin değişeceği bölümde, Dilber’i sahnede izleyen Cihan babası Azem’e vurucu bir soru soruyor: Seviyor musun Dilber’i, aşık mısın?