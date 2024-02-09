İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman: “Oğlumun fotoğrafı sonunda karşımda…“

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilber’in kendisinden sakladığı büyük sırrını öğrenen Azem, Dilber’in yalan söylemiş olmasından hiç hoşlanmamıştır. Bu esnada Cihan mahallede kendi gücünü kanıtlamanın yollarını arar. Piraye’nin ise hem işlerle hem de Ayça ile başı derttedir.