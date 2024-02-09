İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman: “Oğlumun fotoğrafı sonunda karşımda…“
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Akanın başrolünde oynadığı İnci Taneleri’nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Azem oğlunu buluyor ve Azemin "Bir ucundan tuttum umudu, diğer ucu yanıyor olsa da..." sözleri fragmana damga vuruyor.
Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisinin üçüncü bölümü dün akşam Kanal D'de yayınlandı. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Kubilay Aka’yı kadrosunda buluşturan dizi, yeni bölümüyle ekrana kilitledi.
İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dilber’in kendisinden sakladığı büyük sırrını öğrenen Azem, Dilber’in yalan söylemiş olmasından hiç hoşlanmamıştır. Bu esnada Cihan mahallede kendi gücünü kanıtlamanın yollarını arar. Piraye’nin ise hem işlerle hem de Ayça ile başı derttedir.
Geçmişin izini sürmeye devam eden Azem, Erman’dan gelen telefonla yeniden umutlanır. Dilber’in daveti ile Kasım ve Azem, onu izlemeye giderler. Eğlenceli başlayan gece yine umulmadık olaylarla, maalesef tatsız bitecektir.
Piraye’nin ise hem işlerle hem de Ayça ile başı derttedir.