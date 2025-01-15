‘İnci Taneleri’nin Yıldız’ı Ümit Beste Kargın: "Hazar ile iyi anlaşıyorum. Ondan çok şey öğreniyorum"
‘İnci Taneleri’nde Yıldız karakterine hayat veren Ümit Beste Kargın, samimi açıklamalarda bulundu. Kargın, “İmrendiğim insanlarla oynuyorum. çok eğlenceli, gerçekten çok şey öğreniyorum onlardan” dedi.
Kanal D’nin sevilen dizisi ‘İnci Taneleri’nde Yıldız karakterine hayat veren Ümit Beste Kargın, samimi açıklamalarda bulundu.
Ümit Beste Kargın, samimi açıklamalarda bulundu. Senaryoyu okuduğunda çok beğendiğini ve Yıldız karakterini çok sevdiğini söyleyen Kargın, “İmrendiğim insanlarla oynuyorum. çok eğlenceli, gerçekten çok şey öğreniyorum onlardan” dedi.
Milliyet’in Ünlü Sohbetleri’nden Beste Sırapınar’a konuşan, Kargın, “Yıldız çok bilmiş bir karakter. Onunla benzer özelliğimiz ikimizin de saf olması” şeklinde konuştu. Dans sahneleri için ders aldığını ve dans etmeyi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, “Ders aldım. Her zaman gözlem yapıyorum ama bunun için özel bir çalışma yapmam gerekiyordu. Bol bol video izledim” diye konuştu.
İnci Taneleri’nde Tayfun karakterine hayat veren Özgün Çoban’la birlikte dans ettiği sahneleri viral olan Kargın, “O sahnelerde Özgün benden daha iyi oynadı. Benim de bir şeyler çıktı içimden” dedi.