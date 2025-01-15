‘İnci Taneleri’nin Yıldız’ı Ümit Beste Kargın: "Hazar ile iyi anlaşıyorum. Ondan çok şey öğreniyorum"

Milliyet’in Ünlü Sohbetleri’nden Beste Sırapınar’a konuşan, Kargın, “Yıldız çok bilmiş bir karakter. Onunla benzer özelliğimiz ikimizin de saf olması” şeklinde konuştu. Dans sahneleri için ders aldığını ve dans etmeyi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, “Ders aldım. Her zaman gözlem yapıyorum ama bunun için özel bir çalışma yapmam gerekiyordu. Bol bol video izledim” diye konuştu.